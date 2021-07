Adventzauber über den Dächern der Stadt

Wiens höchsten Christkindlmarkt gibt es in der Atmosphere Rooftop Bar im Ritz-Carlton-Hotel in der Innenstadt. Auf der Dachterrasse stehen Holzhütten, wo fürs leibliche Wohl gesorgt ist. Mit einem heißen Getränk in der Hand können die Besucher auf das verschneite und festlich geschmückte Wien blicken.