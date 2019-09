ÖVP behauptet ersten Platz in Bezau, Minus für FPÖ

Die ÖVP liegt in Bezau weiter auf Platz eins. Das Ergebnis von 56,45 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 3,71 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 42,63 Prozentpunkten an die Grünen mit 13,82 Prozent (plus 11,02 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Ökopartei den Aufstieg von Platz fünf. 12,52 Prozent der Wähler erreichten die NEOS - sie hielten damit de facto den Stand von 2017.

Nummer vier in Bezau wurde die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 6,35 Prozentpunkten bedeutet einen starken Rückgang auf 10,95 Prozent für die Freiheitlichen. Empfindliche Verluste hagelte es für die SPÖ, die 5,4 Prozentpunkte verlor und nun bei 4,95 Prozent liegt. Den Sozialdemokraten bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Abstieg vom vierten Platz auf den fünften. Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,04 Prozent (minus 0,91 Prozentpunkte).

Zwei Parteien schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen: Die KPÖ und der "Wandel" kamen auf je 0,13 Prozent. Die GILT kandidierte in Tirol und Vorarlberg. Sie erhielt null Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Bezau betrug 54,82 Prozent: 774 Stimmen wurden abgegeben, 767 waren gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 1 412 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.