ÖVP bleibt stärkste Partei in Brandberg, Zugewinne für Grüne

Die ÖVP hat in Brandberg ihren Spitzenplatz verteidigt. Das deutliche Plus von 9,89 Prozentpunkten auf 66,27 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. Platz zwei ging wieder an die FPÖ, mit 22,29 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 7,5 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 43,98 Prozentpunkten groß. 4,82 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 3,16 Prozentpunkte ab.

Nummer vier in Brandberg wurden die Grünen, die um 1,48 Prozentpunkte auf 3,61 Prozent wuchsen. Die NEOS steigerten sich um 1,41 Prozentpunkte: 3,01 Prozent bedeuten Platz fünf. Auf Platz sechs finden sich Partei:

Die Wahlbeteiligung in Brandberg betrug 59,93 Prozent: 166 Stimmen wurden abgegeben, 166 waren gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 277 Personen wahlberechtigt.

