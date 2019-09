ÖVP wieder stärkste Partei in Mayrhof

Die Nummer eins in Mayrhof heißt weiter ÖVP. 50,57 Prozent erreichte die Volkspartei, das ist zwar um 2,25 Prozentpunkte weniger als 2017, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Platz zwei ging wieder an die FPÖ, mit 31,03 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein Rückgang um 1,79 Prozentpunkte. Mit 19,54 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 8,05 Prozent der Wähler stimmten für für die NEOS. Damit verbesserte sich die liberale Oppositionspartei eindeutig um 6 Prozentpunkte.

Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die SPÖ mit 4,6 Prozent: Die Ökopartei legte in Mayrhof zu (4,09 Prozentpunkte), die SPÖ büßte jede Menge Stimmen ein (6,17 Prozentpunkte). Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (plus 0,57 Prozentpunkte) und die Liste JETZT (plus 0,57 Prozentpunkte) bekamen jeder 0,57 Prozent der Stimmen.

Auf den letzten Plätzen geben sich- ohne eine einzige Stimme - die Sozialistische LinksPartei und der "Wandel" ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Mayrhof war mit 70,68 Prozent hoch: 176 Stimmen wurden abgegeben, 174 waren gültig. Insgesamt waren in der oberösterreichischen Gemeinde 249 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.