ÖVP siegt in Sankt Georgen am Fillmannsbach und verdrängt FPÖ vom ersten Rang

Die ÖVP ist mit deutlichen Zugewinnen neue Nummer eins in Sankt Georgen am Fillmannsbach. Mit 44,64 Prozent schnitt die Volkspartei um 8,9 Prozentpunkte besser ab als vor zwei Jahren und überholte die FPÖ.

Die Freiheitlichen sind nun Zweitplatzierte. 39,91 Prozent bedeuten einen schmerzlichen Rückgang um 11,09 Prozentpunkte. 4,72 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 2,11 Prozentpunkte ab.

Nummer vier in Sankt Georgen am Fillmannsbach wurden die Grünen, die um 3,09 Prozentpunkte auf 4,29 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 0,62 Prozentpunkte: 3,43 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus und Platz fünf. Für die Liste JETZT gab es nur Platz sechs: Sie kam auf 2,15 Prozent, gewann aber 0,95 Prozentpunkte.

Zwei Parteien schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen: Die KPÖ und der "Wandel" kamen auf je 0,43 Prozent. Die Sozialistische LinksPartei, nur in Oberösterreich am Start, bildet das Schlusslicht. Sie erhielt null Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Sankt Georgen am Fillmannsbach war mit 68,8 Prozent hoch: Von den 236 abgegebenen Stimmen waren 233 gültig. Insgesamt waren in der oberösterreichischen Gemeinde 343 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.