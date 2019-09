ÖVP in Sankt Marienkirchen am Hausruck mit starken Zugewinnen weiter auf Platz eins

In Sankt Marienkirchen am Hausruck hat die ÖVP ihre Spitzenposition verteidigt. Das deutliche Plus von 9,97 Prozentpunkten auf 51,68 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 22,77 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 10,19 Prozentpunkte. Mit 28,91 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 10,1 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 8,8 Prozentpunkte und kletterte vom sechsten Platz auf Rang drei.

Viertstärkste Partei in Sankt Marienkirchen am Hausruck wurden die NEOS, die um 2,55 Prozentpunkte auf 8,32 Prozent wuchsen. Empfindliche Verluste gab es für die SPÖ, die 6,9 Prozentpunkte verlor und nun bei 6,14 Prozent liegt. Den Sozialdemokraten bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Absturz vom dritten Rang auf den fünften. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (stabil) und die Liste JETZT (minus 2,95 Prozentpunkte) bekamen jeder 0,4 Prozent der Stimmen.

Ein Newcomer bei der Nationalratswahl war der "Wandel" - er holte bei seiner Premiere 0,2 Prozent. Die Sozialistische LinksPartei, nur in Oberösterreich am Start, bildet das Schlusslicht. Sie erhielt null Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Sankt Marienkirchen am Hausruck war mit 75,44 Prozent sehr hoch: 510 Stimmen wurden abgegeben, 505 waren gültig. Insgesamt waren in der oberösterreichischen Gemeinde 676 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.