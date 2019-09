SPÖ behauptet trotz Rückgang ersten Platz in Klein-Neusiedl, Plus für ÖVP

Auch 2019 ist die SPÖ stärkste Partei in Klein-Neusiedl. 39,32 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 3,98 Prozentpunkte weniger, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Mit einem Abstand von 11,65 Prozentpunkten liegt dahinter die ÖVP, die auf 27,67 Prozent kam (plus 7,58 Prozentpunkte). 18,45 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 7,22 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Klein-Neusiedl wurden die NEOS, die um 5,49 Prozentpunkte auf 7,28 Prozent stark wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die Grünen steigerten sich um 3,54 Prozentpunkte: 5,1 Prozent bedeuten Platz fünf. Die KPÖ performte konstant, die Kommunisten kamen auf 0,97 Prozent.

Dahinter landete mit 0,73 Prozent die Liste JETZT, die damit 3,73 Prozentpunkte verlor und vom vierten Platz absackte. Zum ersten Mal bei einer Nationalratswahl dabei war der "Wandel" - er holte bei seiner Premiere 0,49 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Klein-Neusiedl betrug 65,82 Prozent: 416 Stimmen wurden abgegeben, 412 waren gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 632 Personen wahlberechtigt.

