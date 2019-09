ÖVP wächst deutlich und liegt in Badersdorf weiter auf dem ersten Platz

Nummer eins in Badersdorf ist auch 2019 die ÖVP. Mit einem starken Plus von 6,19 Prozentpunkten auf 51,32 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Rang zwei ging wieder an die SPÖ, für die es 25,4 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Sozialdemokraten damit aber um 3,83 Prozentpunkte. Mit 25,92 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 17,99 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 5,6 Prozentpunkte ab.

Nummer vier in Badersdorf wurden die Grünen, die um 2,12 Prozentpunkte auf 2,12 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für zwei Parteien, nämlich die Liste JETZT und die NEOS mit 1,59 Prozent. Für die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz war dies kaum eine Veränderung, die liberale Oppositionspartei legte um 1,59 Prozentpunkte zu. Partei schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen Für die Kommunisten heißt das: Absturz vom fünften Platz. Die Wahlbeteiligung in Badersdorf war mit 79,42 Prozent ausgesprochen hoch: Von den 193 abgegebenen Stimmen waren 189 gültig. Insgesamt waren in der burgenländischen Gemeinde 243 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.