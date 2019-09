ÖVP in Deutsch Schützen-Eisenberg mit starken Zugewinnen weiter auf Platz eins

Die ÖVP liegt in Deutsch Schützen-Eisenberg weiter auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 51,31 Prozent - das ist um 5,71 Prozentpunkte deutlich mehr als 2017. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die FPÖ mit 19,81 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 12,31 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 31,5 Prozentpunkten groß. 17,74 Prozent der Wähler stimmten für für die SPÖ. Damit verbesserten sich die Sozialdemokraten um 1,81 Prozentpunkte.

Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 4,4 Prozent: Die Ökopartei legte in Deutsch Schützen-Eisenberg zu (3,62 Prozentpunkte), auch die liberale Oppositionspartei lukrierte zusätzliche Stimmen (plus 2,72 Prozentpunkte). Wenig Zuspruch erhielt die Liste JETZT bei ihrem zweiten Antreten. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,65 Prozent (minus 0,81 Prozentpunkte) und stürzte von Platz vier ab.

Dahinter landete mit 0,41 Prozent stabil die KPÖ. Auf dem achten Platz findet sich die CPÖ mit 0,28 Prozent. Schlusslicht war der "Wandel". Er erhielt keine Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Deutsch Schützen-Eisenberg war mit 78,19 Prozent sehr hoch: Von den 742 abgegebenen Stimmen waren 727 gültig. Insgesamt waren in der burgenländischen Gemeinde 949 Personen wahlberechtigt.

