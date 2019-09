ÖVP behauptet ersten Platz in Weichselbaum, Plus für Grüne

Die ÖVP bleibt in Weichselbaum bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Mit einem starken Plus von 6,96 Prozentpunkten auf 46,33 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 20,41 Prozentpunkten an die SPÖ mit 25,92 Prozent (plus 1,26 Prozentpunkte). 19,5 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 10,59 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei in Weichselbaum wurden die Grünen, die um 2,54 Prozentpunkte auf 3,67 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für zwei Parteien, nämlich die Liste JETZT und die NEOS mit 1,83 Prozent. Für die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz war dies ein Rückgang um um 1,34 Prozentpunkte, die liberale Oppositionspartei legte um 1,15 Prozentpunkte zu. Zwei Parteien schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen: Die KPÖ und der "Wandel" kamen auf je 0,46 Prozent. Regionale Liste im Burgenland war die CPÖ. Sie erhielt null Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Weichselbaum war mit 76,28 Prozent ausgesprochen hoch: Von den 447 abgegebenen Stimmen waren 436 gültig. Insgesamt waren in der burgenländischen Gemeinde 586 Personen wahlberechtigt.

