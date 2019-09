Lackendorf: SPÖ wieder an der Spitze, FPÖ verliert

Die SPÖ bleibt in Lackendorf bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Sie wuchs um 4,19 Prozentpunkte auf 45,32 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Dahinter liegt wie schon vor zwei Jahren die ÖVP mit 34,44 Prozent (plus 6,68 Prozentpunkte). 13,9 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 11,29 Prozentpunkte ab.

Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 2,72 Prozent: Die Ökopartei legte in Lackendorf zu (2,21 Prozentpunkte), auch die liberale Oppositionspartei lukrierte zusätzliche Stimmen (plus 1,18 Prozentpunkte). Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 0,91 Prozent (minus 1,4 Prozentpunkte) und fiel unsanft vom vierten Platz zurück auf den sechsten.

Partei schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen Die Wahlbeteiligung in Lackendorf war mit 68,57 Prozent hoch: 336 Stimmen wurden abgegeben, 331 waren gültig. Insgesamt waren in der burgenländischen Gemeinde 490 Personen wahlberechtigt.

