Moderator Rainer Hazivar verlässt  die "ZiB 1"

Seit Anfang 2014 moderiert Rainer Hazivar an der Seite von Nadja Bernhard die "ZiB 1". Nun kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und wird in Zukunft in der Journale-Redaktion von "Ö1" tätig sein. Dort soll er unter anderem die Journale moderieren, berichtet "Der Standard".

Hazivar begann seine Karriere im Innenpolitikressort des "Standard" und ging Ende 1992 zum aktuellen Dienst ins ORF-Landesstudio Wien. Danach arbeitete er beim "Report", ab 2001 war er in der Innenpolitikredaktion der ORF-Radios tätig.

Im Oktober 2008 wechselte Hazivar auf den Küniglberg und ist seitdem Mitglied des Redaktionsteams der "ZiB 2". Seit Ende Jänner 2010 präsentiert er zudem die ZiB-Kurzausgaben. Seit 1. Jänner 2014 ist er einer der Moderatoren der Hauptabend-ZiB.

Gehrer als Nachfolger im Gespräch

Stefan Gehrer, Sohn der ehemaligen Bildungsministerin Elisabeth Gehrer (ÖVP), soll als Nachfolger Hazivars im Gespräch sein. Gehrer war schon von 2002 bis 2003 Moderator der "ZiB 1". Der ORF geriet damals in die Kritik, weil Gehrer in der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes Beiträge über seine Mutter anmoderierte.

Neue Moderation gesucht

In Zukunft soll es ein neues Moderatorenpaar geben, heißt es. Anstelle von Susanne Höggerl soll eine weitere "ZiB 1"-Moderatorin, gefunden werden. Gesucht wird nach der neuen in den Landesstudios.