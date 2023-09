Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

KURIER Newsflash vom 19.09.2023

Präsident Wolodymyr Selenskyj ehrt verwundete Soldaten vor seiner UNO-Ansprache

Der ukrainische Präsident ist für die diesjährige UN-Generaldebatte in New York eingetroffen - und hat zunächst verwundete ukrainische Soldaten in einem New Yorker Krankenhaus getroffen.