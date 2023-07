Großangelegte Razzien bei „Staatsverweigerer“

Der Verfassungsschutz und die Cobra haben heute Morgen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg sowie in Kärnten zugeschlagen. Der Schwerpunkt lag dabei in Kärnten, wo rund 30 Personen Besuch von der Polizei erhalten haben. Sie sollen der Staatsverweigerer-Szene angehören, die mit ihrem sogenannten Papierterrorismus den Staat lahmlegen wollen.