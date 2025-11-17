VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

WM-Quali-Endspiel: Österreich setzt auf Arnautović

Am Dienstag kämpft die österreichische Nationalmannschaft gegen Bosnien um das entscheidende WM-Qualifikationsspiel. Marko Arnautović steht im Fokus.
Von Zoé Gendron
17.11.25, 16:54
