VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

WM-Pokal in Wien: Nur Van der Bellen darf ihn berühren

Der FIFA-Weltmeisterschaftspokal ist in Wien zu sehen: Fünf Monate vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko macht das berühmteste Fußballsymbol Station im neuen ÖFB Campus.
Von Zoé Gendron
07.01.26, 16:28
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

kurier.at  | 

Kommentare