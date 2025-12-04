Aktuelle Videos

WM-Auslosung: Gegen wen wird Österreich spielen?

Am 5. Dezember findet WM-die Gruppenauslosung statt. 42 Mannschaften stehen bereits fest, sechs weitere Plätze werden über Play-off-Spiele vergeben.
04.12.25, 17:37
