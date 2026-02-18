Wiener Linien wollen Bim und Bus beschleunigen

Die Wiener Linien planen Maßnahmen, um Straßenbahnen und Busse im Stadtverkehr zu beschleunigen. Künftig sollen sie möglichst nur noch an Haltestellen stoppen müssen. Dafür sind unter anderem zusätzliche eigene Spuren für Bim und Bus sowie angepasste Abbiegespuren vorgesehen. Auch die Strafen für Falschparker, die Öffis blockieren, wurden mit Jahresbeginn auf 467 Euro erhöht. Zunächst werden alle 29 Bim- und 135 Buslinien analysiert, erste konkrete Schritte sollen in den kommenden Wochen präsentiert werden.