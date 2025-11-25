VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Wien: Vater sticht auf offener Straße mit Messer auf Tochter (15) ein

Während gerade die Aktion 16 Tage gegen Gewalt an Frauen läuft, ist in der Wiener Donaustadt ein 50-jähriger Mann auf seine 15-jährige Tochter losgegangen.
25.11.25, 17:15
