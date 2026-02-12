VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Wien: Mehrere Öffi-Sperren geplant

Die ÖBB modernisieren im heurigen Sommer zwei der zentralen Wiener Öffi-Verbindungen.
12.02.2026, 17:50

Von 4. Juli bis 6. September wird die Stammstrecke der Bundesbahnen zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt. Besonders prekär: Vom 3. Juli bis 2. August sperren auch die Wiener Linien die U4 zwischen Wien Mitte und dem Schwedenplatz. Und auch auf der U3 gibt es im Sommer eine Sperre - und zwar stadtauswärts vom Westbahnhof, in der Zeit vom 4. Juli bis 23. August. 

