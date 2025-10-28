VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Warnungen vor Hurrikan „Melissa“: Jamaika fürchtet enorme Schäden

Jamaika wappnet sich für den Hurrikan "Melissa", der in Kürze auf die Insel treffen wird. Es gibt bereits Tote und Verletzte.
28.10.25, 12:41
