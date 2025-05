Waldviertler Karpfenteiche als Weltkulturerbe anerkannt – Was macht sie so besonders?

Bereits 1140 wird die Karpfenteichwirtschaft im Waldviertel in der Gründungslegende des Stifts Zwettl erstmals schriftlich erwähnt. Jetzt erhält dieses traditionelle System der Lebensmittelproduktion eine ganz besondere Auszeichnung: Am Freitag wird es in Litschau (Bezirk Gmünd) von der Welternährungsorganisation FAO als landwirtschaftliches Kulturerbe anerkannt.