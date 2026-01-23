Von der Leyen: Europa muss in der Arktis stärker werden

Nach dem Streit um Grönland will die EU ihre Rolle in der Arktis neu definieren.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt Investitionen für Grönland und mehr Ausgaben für Sicherheit an – darunter einen europäischen Eisbrecher.

Auch Friedrich Merz und Emmanuel Macron betonen europäische Geschlossenheit, trotz belasteter Beziehungen zu den USA.