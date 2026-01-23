VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Von der Leyen: Europa muss in der Arktis stärker werden

Deutlich weniger Asylanträge, dafür mehr Abschiebungen: Das Bundesministerium für Inneres zieht eine klare Bilanz zum Asyljahr 2025.
23.01.26, 16:07

Nach dem Streit um Grönland will die EU ihre Rolle in der Arktis neu definieren.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt Investitionen für Grönland und mehr Ausgaben für Sicherheit an – darunter einen europäischen Eisbrecher.  
Auch Friedrich Merz und Emmanuel Macron betonen europäische Geschlossenheit, trotz belasteter Beziehungen zu den USA.

