Von der Leyen: Europa muss in der Arktis stärker werden
Deutlich weniger Asylanträge, dafür mehr Abschiebungen: Das Bundesministerium für Inneres zieht eine klare Bilanz zum Asyljahr 2025.
Nach dem Streit um Grönland will die EU ihre Rolle in der Arktis neu definieren.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt Investitionen für Grönland und mehr Ausgaben für Sicherheit an – darunter einen europäischen Eisbrecher.
Auch Friedrich Merz und Emmanuel Macron betonen europäische Geschlossenheit, trotz belasteter Beziehungen zu den USA.
Kommentare