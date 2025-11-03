VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Vogelgrippe in Österreich auf dem Vormarsch: Ist Geflügelfleisch sicher?

Seit Montag gilt Österreich als Gebiet mit „erhöhtem Risiko“. Wie gefährlich ist das Virus für Menschen?
Von Zoé Gendron
03.11.25, 12:41
Kommentare
(kurier.at)  | 

Kommentare