Video: Trump lässt Boot abschießen

USA/Venezuela: Laut US-Präsident Trump wurden bei einem Angriff auf ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Schiff elf "Terroristen" getötet. Venezuela sieht sich durch das US-Militär bedroht.
03.09.25, 12:33
