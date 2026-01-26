ICE in Minneapolis: Obama kritisiert Eskalation unter Trump
Ex-US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle rufen nach dem Tod des US-Bürgers Alex Pretti in Minneapolis zu öffentlichem Protest auf.
Jede Amerikanerin und jeder Amerikaner sollten die friedlichen Demos in der Stadt im Norden der USA und anderen Teilen des Landes unterstützen und daraus Inspiration schöpfen, so das Ehepaar in einem gemeinsamen Statement. US-Präsident Donald Trump und seine Regierung schienen darauf aus zu sein, die Situation weiter zu eskalieren.
