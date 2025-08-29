VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Video: F16-Kampfjet stürzt ab - Pilot kommt ums Leben

Beim Absturz eines F-16-Kampfjets der polnischen Luftwaffe in Zentralpolen ist der Pilot ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich während der Probe für eine Flugshow.
29.08.25, 17:54
