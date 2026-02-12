Verbotener Helm: Athlet aus Ukraine von Olympia ausgeschlossen

Im Streit um seinen Helm mit Bildern von im Krieg getöteten Sportkollegen ist der Ukrainer Wladislaw Heraskewytsch am Donnerstag vom olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden. Der 27-Jährige wollte nicht auf das Tragen des vom IOC verbotenen Kopfschutzes verzichten und durfte daher am Donnerstagmorgen auf der Bahn in Cortina d'Ampezzo nicht zum ersten Durchgang an den Start gehen. Diese Entscheidung traf eine Jury des Weltverbands IBSF.