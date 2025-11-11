VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

US-Shutdown: Senat einigt sich, jetzt ist das Repräsentantenhaus am Zug

Nach 41 Tagen Stillstand könnte der längste Shutdown der US-Geschichte bald Geschichte sein. Jetzt liegt der Ball beim Repräsentantenhaus und Präsident Trump.
11.11.25, 14:20
