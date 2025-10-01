VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

US-Regierung im Shutdown: Beamte in Zwangsurlaub

Die US-Regierung befindet sich im Shutdown. Weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf ein Übergangsbudget einigen konnten, treten ab sofort Haushaltssperren in Kraft.
Von Zoé Gendron
01.10.25, 13:00
Kommentare
(kurier.at)  | 

Kommentare