Überlebte Hamas-Tunnel: Tal Shoham in Wien

Nach 505 Tagen in Hamas-Gefangenschaft ist der österreichisch-israelische Staatsbürger Tal Shoham erstmals in Wien. Der 40-Jährige wurde unter unmenschlichen Bedingungen in Tunneln unter Gaza festgehalten. In Wien traf er Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.