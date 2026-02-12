U-Ausschuss: Peter Pilz über das "System Pilnacek" und "schlechte Polizeiarbeit

Der Tag begann mit der Befragung des ehemaligen Politikers Peter Pilz, der ein Buch über die Causa geschrieben hat. Er wurde bereits wegen übler Nachrede in erster Instanz nicht rechtskräftig verurteilt, da er in dem Buch Mutmaßungen angestellt hatte, Spitzenbeamte könnten versucht haben, den tatsächlichen Hergang zu vertuschen. Bei Rechtskraft könnte das Buch eingezogen werden.