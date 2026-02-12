VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

U-Ausschuss: Peter Pilz über das "System Pilnacek" und "schlechte Polizeiarbeit

Der Ex-Politiker und Buchautor sagte am Donnerstag im U-Ausschuss aus. In der Causa Pilnacek sei "nicht ordentlich ermittelt" worden, so sein Vorwurf.
12.02.2026, 18:00

Der Tag begann mit der Befragung des ehemaligen Politikers Peter Pilz, der ein Buch über die Causa geschrieben hat. Er wurde bereits wegen übler Nachrede in erster Instanz nicht rechtskräftig verurteilt, da er in dem Buch Mutmaßungen angestellt hatte, Spitzenbeamte könnten versucht haben, den tatsächlichen Hergang zu vertuschen. Bei Rechtskraft könnte das Buch eingezogen werden.

