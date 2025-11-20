VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Trump legt Ukraine-Plan vor: Kiew soll massiv nachgeben

Donald Trumps neuester Plan verlangt enorme Zugeständnisse der Ukraine wie Gebietsabtretungen und Abrüstung; für Kiew würde das im Grunde die Kapitulation bedeuten.
20.11.25, 16:51
