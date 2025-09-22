VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Trump-Regierung inszeniert Trauerfeier für Charlie Kirk

Nach dem Mord an Charlie Kirk inszeniert die Trump-Regierung eine Trauerfeier im Super-Bowl-Format – und nutzt den Fall für neue Angriffe auf Medien und Demokraten.
Von Alexandra Diry
22.09.25, 12:51
