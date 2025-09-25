VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Trump leugnet Klimawandel: Stocker teilt Sichtweise nicht

US-Präsident Donald Trump hat vor der UNO-Vollversammlung den Klimawandel in Abrede gestellt. Bundeskanzler Stocker widerspricht.
25.09.25, 15:10
Kommentare
(kurier.at)  | 

Kommentare