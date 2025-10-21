VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Trump lässt Ostflügel des Weißen Hauses abreißen

Der von Trump geplante Ballsaal soll zwar vollständig getrennt vom Weißen Haus entstehen. Aber der US-Präsident lässt auch den Ostflügel des historischen Gebäudes "modernisieren".
21.10.25, 11:26
