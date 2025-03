Todesfahrt in Mannheim: Psychische Erkrankung beim Täter?

Nach der tödlichen Fahrt in der Innenstadt von Mannheim haben die Ermittler weitere Informationen veröffentlicht. Erkenntnissen zufolge gibt es Hinweise darauf, dass der 40-Jährige, der mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren sein soll, möglicherweise an einer psychischen Erkrankung leidet.