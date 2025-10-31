5 Jahre Terroranschlag: Wien trauert

Fünf Jahre ist es her. Auch heuer wird der Opfer gedacht. Mit einer Kranzniederlegung unter anderem durch Bürgermeister Michael Ludwig und Innenminister Gerhard Karner. Die juristische und politische Aufarbeitung ist weitgehend abgeschlossen.Eine Untersuchungskommission stellte schwere Versäumnisse bei Polizei und Staatsschutz fest. Vier Mittäter wurden verurteilt, drei davon zu lebenslanger Haft. Über 3,3 Millionen € aus dem Terroropfer Fonds wurden an Betroffene ausbezahlt. Der Anschlag gilt als das schwerste Attentat der jüngeren österreichischen Geschichte.