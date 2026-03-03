Tag 4 im Postenschacher-Prozess: Wöginger sagt vor Gericht aus
ÖVP-Klubchef Wöginger soll einem Parteifreund zu einem Vorstandsjob verholfen haben. Er plädiert auf "nicht schuldig".
Der Prozess gegen August Wöginger und zwei Finanzbeamte in der sogenannten „Postenschacher“-Affäre wird am Dienstag fortgesetzt. Den drei Angeklagten wird vorgeworfen, einen ÖVP-Bürgermeister aufgrund seiner Parteizugehörigkeit an die Spitze des Finanzamts Braunau gebracht zu haben. Um die Abläufe genauer zu klären, führt das Gericht getrennte Befragungen der Beschuldigten durch.
