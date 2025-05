Selenskij trifft auf Putin: "Werde in der Türkei auf ihn warten"

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich auf der Plattform X zu den angebotenen Friedensgesprächen geäußert. Er forderte Waffenstillstand ab dem kommenden Tag als Grundlage für diplomatische Verhandlungen. Er kündigte an, am Donnerstag in der Türkei persönlich auf Kremlchef Putin zu warten