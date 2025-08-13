VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Vor Schulstart: Massiver Lehrermangel in Wien

Trotz des neuen Schuljahrs bleiben die Probleme altbekannt: Aktuell sind in Wien nicht alle Klassen und Schulen mit Lehrpersonal versorgt.
13.08.25, 16:41
