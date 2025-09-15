VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Schule: Bis zu 1000 Euro Strafe für unkooperative Eltern

Bildungsminister Wiederkehr will die Eltern mehr in die Pflicht nehmen. Bei schweren Pflichtverletzungen sollen bald Strafen von bis zu 1.000 Euro gelten.
Von Alexandra Diry
15.09.25, 12:54
