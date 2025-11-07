VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Schüsse in Wiener Lokal: Ein Todesopfer

Ein Toter, ein Schwerverletzter: Nach der Tat in Ottakring stellte sich eine Person, die Polizei sucht weiter nach dem Schützen sowie einem Dritten.
07.11.25, 14:31
