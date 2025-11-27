Aktuelle Videos

Schüsse auf Nationalgardisten: Trump lässt alle Afghanen im Land überprüfen

Am Mittwochnachmittag wurden nahe dem Weißen Haus zwei Nationalgardisten angeschossen. US-Präsident Donald Trump spricht von einem Terrorakt.
27.11.25, 11:54
Kommentare
kurier.at  | 

Kommentare