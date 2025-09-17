VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Schüsse in Wien Leopoldstadt: Mindestens zwei Tote

Zwei Personen sind Dienstagabend in der Vorgartenstraße in Wien durch Schüsse ums Leben gekommen. Hintergrund dürfte eine Gewalttat innerhalb einer Beziehung sein.
Von Zoé Gendron
17.09.25, 10:33
