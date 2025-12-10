VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Reparaturbonus neu: "Geräte-Retter-Prämie" gilt nicht für Handys

Die Reparaturförderung gibt es ab Jänner hauptsächlich für Haushaltsgeräte. Die Förderhöhe wurde auf maximal 130 Euro zusammengestutzt.
Von Alexandra Diry
10.12.25, 16:02
