René und Nathalie Benko vor Gericht: Bis zu 10 Jahre Haft drohen

Im zweiten Prozess steht der Pleitier wieder in Innsbruck vor Gericht, diesmal gemeinsam mit seiner Ehefrau Nathalie Benko. Den beiden drohen bis zu 10 Jahre Haft.
Von Alexandra Diry
10.12.25, 13:58
