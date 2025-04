Regierung streicht größtenteils Zuverdienst bei Arbeitslosigkeit

Neue Regelung beim Zuverdienst für Arbeitslose: Langzeitarbeitslose dürfen in Zukunft für maximal sechs Monate einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. Ältere Langzeitarbeitslose sollen von dieser Einschränkung ausgenommen sein. Weitere Details will die Regierung in den kommenden Wochen klären.