VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Rede an die Nation: Trump wütet gegen Biden

Weil sämtliche Umfragen die rapide schwindende Popularität des US-Präsidenten dokumentieren, hat der 79-Jährige am Mittwochabend versucht, das Ruder herumzureißen. Mit einer Wutrede.
18.12.25, 14:30
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

kurier.at  | 

Kommentare