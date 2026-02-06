Protest gegen Kopftuchverbot in Österreich
Nach den Semesterferien beginnt die "Aufklärungsphase" für Schülerinnen unter 14 Jahren, die mit einem Kopftuch zum Unterricht erscheinen.
Für die Gleichbehandlungsanwaltschaft und Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft Anlass, um bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien erneut verfassungsrechtliche Bedenken zum ab September geltenden Kopftuchverbot kundzutun, vor zunehmendem anti-muslimischem Rassismus zu warnen und zu einer Demonstration aufzurufen.
