Protest gegen Kopftuchverbot in Österreich

Für die Gleichbehandlungsanwaltschaft und Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft Anlass, um bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien erneut verfassungsrechtliche Bedenken zum ab September geltenden Kopftuchverbot kundzutun, vor zunehmendem anti-muslimischem Rassismus zu warnen und zu einer Demonstration aufzurufen.